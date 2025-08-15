Emekli Öğretmen, Arkadaşının Dükkanını Onardı

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN VEFALI DAVRANIŞ

Eskişehir’de emekli bir öğretmen, kanser tedavisi gören bisiklet tamircisi arkadaşı için yıllardır emanet baktığı dükkanını, meydana gelen yangın sonrasında onarıp daha güzel bir hale getirdi. Yaklaşık 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Osman Menekşe, liseden tanıştığı arkadaşını desteklemek ve onun dükkanını yaşatmak için çaba sarf ediyor. Demirciler Sokak’taki dükkanında, arkadaşının yokluğunu hissettirmeden müşteri ilişkilerini yürütüyor.

YANGIN VE SONRASI

21 Mayıs 2025 tarihinde, dükkanında açık bırakılan bir elektrikli çay ocağının tutuşması sonucunda bir yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü fakat dükkan maddi hasar gördü. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Menekşe, hemen dükkanında tadilat yapmaya karar verdi. Yangın sonrası oluşan isleri temizleyip bölgeyi boyayan Menekşe, dükkanını eskisinden daha iyi bir duruma getirdi. Kadim dostuna olan bağlılığıyla takdir toplamaya devam ediyor.

VİCDANLI BİR DAVRANIŞ

Yangın olayından sonra, Menekşe arkadaşına durumu söylemekte tereddüt ettiğini anlattı. “Arkadaşımız prostat ve mesane kanseri. Kendisi tedavi görüyor, inşallah iyi olacak. Dükkan yangını öğrendiğinde daha üzüleceğinden dolayı söylenmemesi gerektiğini düşündüm. Ancak bazı insanlar onu arayarak durumu bildirmişler” dedi. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Menekşe, “Yanmanın kendisi bir hayır olabilir” diyerek durumu olumlu bir bakış açısıyla değerlendirdi.

ARKADAŞINA DESTEK SÜRECEK

Osman Menekşe, kanser hastası arkadaşının tedavisinin sürdüğünü belirtti. Her gün dükkanın başında durmaya devam eden Menekşe, dostunun bir an önce sağlığına kavuşmasını umarak onun yanında olmaya devam ediyor. Bu vefalı tutumu, çevresindeki herkesin takdirini topluyor ve güçlü bir dostluğun örneğini sergiliyor.