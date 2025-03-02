Emekli Öğretmen Aşevinde Gönüllü Çalışıyor

TRAFİK KAZASI SONRASI YARDIM ELİ UZATIYOR

Konya’da, eşini bir trafik kazasında kaybeden ve aynı kazada bacaklarına platin takılan emekli matematik öğretmeni Sema Aydın, gönüllü olarak aşevinde yardıma muhtaç insanlara yemek yapıyor. Aydın, “Ellerim yana yana AŞ pişiriyorum, ömrümün sonuna kadar bütün gücümle hizmet etmek istiyorum” diyor. 55 yaşındaki Aydın, eşinin kaybının ardından 1.5 yaşındaki oğlunu tek başına büyütmek durumunda kaldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğu Konya’ya yerleşen Aydın, burada hayatını çocuğuna adadı.

AŞEVİNDE BİR İLK GÖRDÜĞÜ KALABALIK

Zamanının çoğunu oğlu ile ilgilenerek geçiren Aydın, bir gün çarşıya çıktığında aşevi önündeki kalabalığı gördü. İçeri girip yemek yiyen Aydın, yemeği yapanlarla tanıştıktan sonra aşevinde çalışmaya başladı. Sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar ihtiyaç sahiplerine yemek yapmaya aktif bir şekilde katılmaya başladı. Aydın, “Ölene kadar ellerim yana yana ihtiyaç sahiplerine yemek yapmak istiyorum” diyerek yardım isteğini dile getiriyor.

GEÇMİŞİ VE AİLESİ HAKKINDAKİ ANILARI

Sema Aydın, “Çocuğuma baktım, çocuğumu evlendirdim. Babasız kalan bir oğlum var. Tek başıma büyüttüm, yine de bir daha evlenmedim. Şu an iki torunum var” diyerek geçmişini paylaşıyor. Eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Aydın, “O kazada dizlerime platin takıldı. Engelli bir insanım ama hayatım devam ediyor” şeklinde duygularını aktarıyor.

AŞEVİYLE TANIŞMA HİKAYESİ

Aydın, aşevi ile tanışma hikayesini, “Konya’da biraz öğretmenlik hayatım oldu. Emekli olduktan sonra buraya yerleştim. İnsanlar toplandığını görünce burada neler olduğunu merak ettim ve yemeği yedim. Yemeği yapanlarla tanışmak istedim” diyerek anlatıyor.

MUTLULUK PAYLAŞIMI

Güller olarak bilinen meczuplar için kurulan ‘Gül Mutfağı’nda gönüllü aşçılık yapan Sema Aydın, sabah erkenden aşevine gelerek yemek hazırlıyor. “Kahvaltıyı hazırlayıp, gelenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkes yemekleri yerken çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de daha mutlu oluyorum,” diyor. Aydın, “Ellerim yana yana AŞ pişiriyorum. Onlara sevgimi, saygımı, hizmetimi katıyorum. Buraya gelenlerden dışarıda kalanlar da çok. Onları görünce içimdeki duygular ‘ev al, şunlara ver’ diyor ama maalesef elimden gelmiyor” diyerek duygusal bir şekilde sözlerini tamamlıyor.