Emekli Öğretmen Düşerek Yaralandı

EMEKLİ ÖĞRETMENİN KAZASI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan düşen emekli öğretmen ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi 902. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki emekli öğretmen Veysel S., evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düştü.

OLAY ASKIYA ALINIYOR

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ihbarda bulunuldu ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Veysel S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sonrasında, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Veysel S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.