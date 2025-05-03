Emekli Öğretmen Gönüllü Eğitim Desteği

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN GÖNÜLLÜ DESTEK

Giresun’da 40 yıl boyunca öğretmenlik yapan Mustafa Sarısaray, emeklilikle eğitim tutkusunu sonlandırmadı. Kendi engelli torununu okula götüren Sarısaray, bir yandan bu sorumluluğu taşırken, diğer yandan okulun ‘Papatya Sınıfı’nda gönüllü öğretmenlik yaparak öğrencilerin hayatlarına katkı sağlıyor. Her sabah torununu tekerlekli sandalye ile okula getiriyor. Ancak bu fedakarlık, sadece bir aile sorumluluğu değil, aynı zamanda bir eğitim seferberliğine dönüşüyor.

ÖĞRENCİLERLE ZAMANI VERİMLİ KULLANIYOR

Boş zamanlarında Papatya Sınıfı’nda bulunan öğrencilerle birlikte okuma çalışmaları yapmayı, imla kurallarını öğretmeyi ve sınavlara hazırlıkları konusunda onlara yardım etmeyi kendisine görev edindiğini anlatan Sarısaray, “Bir eğitimci olarak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, onların eğitim eksiklerini tamamlamak benim için büyük bir mutluluk. Şimdiye dek onlarca öğrencinin hayatına dokunduğuma inanıyorum. Eğitim sadece dört duvar arasında değil, hayatın içinde şekillenmeye devam ettiğine inanıyorum” diyor.

UMUT VE İLHAM VERİYOR

Çocuklara yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda onlara umut aşılamayı da hedefleyen Sarısaray’ın gösterdiği azim, bir öğretmenin mesleğini ömür boyu nasıl sürdürebileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor ve hem öğrencilerine hem de çevresine ilham veriyor.