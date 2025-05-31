Emekli Öğretmen İçin Duygu Dolu Veda

ÖĞRETMENİN EMEKLİLİK TÖRENİ

Samsun’daki bir lisede 45 yıl boyunca beden eğitimi dersi veren bir öğretmen, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde emekli oldu. Öğrenciler, okul koridorunda sıralanarak öğretmenlerine unutulmaz bir veda töreni gerçekleştirdi. İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 38 yıl görev yapmış olan 65 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi, yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

DÜZENLENEN ANLAMLI VEDA TÖRENİ

9 okul müdürüyle çalışma deneyimi olan Çelebi için öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni gerçekleştirildi. Son ders gününde okul koridoruna çıkan Eray Çelebi, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük bir duygusal yoğunluk yaşadı. Alkışlarla karşılanan öğretmen, yüzlerce öğrencisi arasında yürürken duygulandı. Öğrenciler, öğretmenlerine çiçekler ve pasta sunarak teşekkürlerini iletti.

OKUL MÜDÜRÜNDEN DUYGULU SÖZLER

Okul Müdürü Hakan Sarıözkan, “Düdük seslerinin efendisi, ‘çocuklar önce 3 tur koşun sonra konuşuruz’ cümlesinin patent sahibi Eray öğretmenimize veda ediyoruz. Eray öğretmen, öğrencilere sadece spor yapmayı değil, aynı zamanda disiplinli olmayı ve takım ruhunu da öğretti. Kalbimizde iz bıraktı” diye ifade etti. Törende son olarak İstiklal Marşı komutunu veren öğretmen, okuldan ayrıldı.