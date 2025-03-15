Emekli Öğretmen Mandalina İadesinde Dehşet Yaşadı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ KARAMSARLIKLARLA DOLU

Denizli’de marketten mandalina alıp ertesi gün iade etmek isteyen emekli öğretmen, bir kadın kasiyer tarafından feci şekilde saldırıya uğrayıp depoya kapatıldı. Kasiyerin hem yüzünü tırmalayıp hem de elini ısırdığı yaşlı adam, yaşadığı şokun ardından polise başvurup taciz suçlamasıyla karşılaştı.

İADE İSTEĞİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Şevket Kaya, markette yaptığı alışverişin ardından evde aldığı mandalinaları beğenmedi. Ertesi gün sabah saatlerinde mandalinaları iade etmek amacıyla geri giden Kaya, burada kasiyerden olumsuz bir yanıt aldı. Kendi isteğinin yerine getirilmemesi üzerine marketin sorumlusuyla görüşmek isteyen Kaya, muhatap bulamayınca depo kısmındaki kasiyerin yanına gitti. Ancak burada yaşanan tartışma, talihsiz bir olaya yol açtı.

KADININ SALDIRISI VE POLİSE İHBAR

Yaşanan tartışma sonrası, kendisinden daha güçsüz olan emekli öğretmene saldıran kadın, onu yüzü ve göğsünden tırmalayarak yaraladı ve elini ısırarak kanattı. Bu saldırının ardından, yaşlı adamı marketin deposuna kilitleyen kasiyer, dışarı çıkarak polisi çağırdı. Gelen polis ekipleri, Kaya’yı gözaltına alarak karakola götürdü. Ancak, Kaya’nın yaşadığı dehşetin ardından, kendisine cinsel taciz suçlaması yöneltilince büyük bir şok yaşadı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayda adli işlemlere başlandığı bildirildi.

ŞEVKET KAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Expresitip olayın detaylarını paylaşan Şevket Kaya, “Marketten aldığım mandalina kuruydu. İade etmek için markete gittiğimde çalışan kadın, bunu geri almıyor. Sorumlu müdürü görmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Depoya gittiğimde, ‘Ben buranın müdürüyüm’ diyen bir kadın üzerime saldırdı. Kalp ve tansiyon hastası olduğum için ne yapacağımı şaşırdım. Bana vurdu, yere düşürüp elimi ısırdı. Hemen kapıyı kapatıp dışarı gidip polis çağırdılar. Sonuç olarak, ben suçlu duruma düştüm. Hem dayak yedim hem de tacizle suçlandım” dedi.

– DENİZLİ