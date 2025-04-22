Emekli Öğretmen R.Y. Yakalandı

FETÖ/PDY ÜYESİ EMEKLİ ÖĞRETMEN YAKALANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan emekli öğretmen R.Y., jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerini engellemek, deşifre etmek ve üyelerini yakalamak amacıyla düzenli bir çalışma yürütüyor.

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDAKİ BİLGİLER

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi’nde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçuyla aranan R.Y. isimli şahıs, 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan R.Y., gözaltına alındı. Emekli öğretmen olma özelliği taşıyan şahıs, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.