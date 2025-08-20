Emekli Öğretmeni Ziyaret Etti Bakan Tekin

EMEKLİ ÖĞRETMEN ZİYARETİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar’daki programı çerçevesinde emekli öğretmen Hacer Genç’i evinde ziyaret ediyor. Bu ziyarete Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de katılıyor.

ŞEHİT AİLESİNE MEKTUP TAKDİMİ

Bakan Yusuf Tekin, daha sonra 7 Eylül 2011 tarihinde şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar’ın ailesini ziyareti gerçekleştiriyor. Ziyaret sırasında Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit yakınları ve gazilere “Terörsüz Türkiye” hedefine ilişkin gönderdiği mektubu takdim ediyor. Ayrıca, Bakan Tekin şehidin annesi Fatma Çınar, babası Mustafa Çınar ve kız kardeşi Nurhan Çınar ile de bir araya geliyor. Şehidin babası Mustafa Çınar’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Tekin, protokol üyeleri ile birlikte Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Cemevi Başkanı Mustafa Gül’ü ve dernek üyelerini ziyaret ederek kentten ayrılıyor.