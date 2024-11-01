Emekli Öğretmenin 71 Milyonluk Dolandırıcılığı

DENİZLİ’DE DOLANDIRILAN EMEKLİ ÖĞRETMENİN DURUMU

Denizli’de yaşayan bir emekli öğretmene FETÖ üyelerinin banka hesaplarını kullandığı yalanıyla hitap eden dolandırıcılar, bir yıl içerisinde toplamda 71 milyon değerindeki mülkünü sattırmayı başardı. Bu olaya ilişkin olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, 7 farklı ilde gözaltına alınan 19 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

DOLANDIRICI GASPİ VE İLETİŞİM YÖNTEMİ

Yaşlı kadını hedef alan dolandırıcılar, cep telefonuyla iletişime geçerek FETÖ mensuplarının, bankadaki hesaplarını ele geçirerek para akışını sağladıkları yalanını yaydılar. Dolandırıcıların, emekli öğretmenin güvenini kazanarak onun mülklerini satmalarında etkili olduğu öğrenildi. Bu süreçte, dolandırılan öğretmenin değerli altın, para ve çeşitli ziynet eşyalarını da verdikleri tespit edildi.

POLİS OPERASYONUNUN BAŞARISI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz soruşturma ile 19 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Denizli’nin yanı sıra Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Yalova illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüphelilere yönelik durum kontrol altına alındı. 19 dolandırıcı, polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.