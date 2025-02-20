More
Gündem

Emekli Olan Komutan İhraca Karşıydı

emekli-olan-komutan-ihraca-karsiydi

TEVFİK ALGAN’IN EMEKLİLİK TALEBİ

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan, emeklilik isteğini bildirdi. Algan, Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrası, ordudan ihraç edilen teğmenlerin ihracına karşı oy kullandı. Bu durum, dikkatleri üzerine çekti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Algan’ın kendi isteğiyle emeklilik dilekçesi sunduğunu duyurdu. Aynı kaynaklar, bu talebin uygun görülerek onaylandığını belirtti. Tevfik Algan’ın emeklilik süreci, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki dikkat çekici gelişmeler arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Shiba Inu, XRP ve Ethereum’da Yenilikler

Kripto para piyasası 2025'teki gelişimini sürdürüyor. Altyapı iyileştirmeleri ve finansal entegrasyonlar, Shiba Inu, XRP ve Ethereum gibi büyük ekosistemlerde rekabeti artırıyor.
Gündem

Çiçek, CHp’den Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için aday olacağını duyurdu. Başvuru sürecinde 20 milletvekilinden destek imzası toplaması gerekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.