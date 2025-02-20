Emekli Olan Komutan İhraca Karşıydı

TEVFİK ALGAN’IN EMEKLİLİK TALEBİ
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan, emeklilik isteğini bildirdi. Algan, Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrası, ordudan ihraç edilen teğmenlerin ihracına karşı oy kullandı. Bu durum, dikkatleri üzerine çekti.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Algan’ın kendi isteğiyle emeklilik dilekçesi sunduğunu duyurdu. Aynı kaynaklar, bu talebin uygun görülerek onaylandığını belirtti. Tevfik Algan’ın emeklilik süreci, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki dikkat çekici gelişmeler arasında yer alıyor.