“Emekli Operatör Spor Severlere İlham Veriyor”

KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ OLDU

Köy Hizmetleri’nde iş makinesi operatörü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Tevfik Doğan, Menemen’de eşi ve çocuklarıyla yaşıyor. 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan Doğan, astım rahatsızlığının başlamasıyla birlikte Foça’ya taşınma kararı aldı.

Gençliğinden beri sporla ilgilenen ve düzenli olarak koşu yapan Doğan, prostat kanseri tanısı almasına rağmen spor yapma konusundaki tutkusunu kaybetmiyor. Doktorların onayıyla Menemen Belediyesi tarafından hizmete sunulan Halil Alkaya Spor Tesisi’ne gidiyor.

HAFTADA ÜÇ GÜN EGZERSİZ YAPIYOR

Tevfik Doğan, haftada 3 gün olmak üzere yaklaşık 3 saat boyunca fitness salonunda kardiyo ve ağırlık çalışmaları yapıyor. Bu düzenli egzersiz, Doğan’ın sağlığını iyileştiriyor ve yaşam kalitesini artırıyor.