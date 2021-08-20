Emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi tutuklandı

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin tutuklandığı açıklandı.

Gelen son dakika haberine göre; Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından İstanbul’da ikamet eden 89 yaşındaki eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Çörekçi, sağlık sorunları sebebiyle savcılık katılan çıkarılmadı. İnfaz işlemlerinin yapılmasını adliyenin nezarethanesinde bekleyen Çörekçi, daha sonra ise tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz’da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.