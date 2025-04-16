Emekli Patrice, Çocuklara Kalem Bağışlıyor

ANLAMLI BİR PROJEYE İMZA ATILIYOR

Fransız emekli Bibicnne Patrice, motosikletiyle çıktığı uzun yolculukta önemli bir projeye hayat veriyor. Fransız motosiklet gruplarının desteğiyle topladığı 4 bin adet boya kalemini, Türk Cumhuriyetlerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak amacıyla yola çıktığı öğreniliyor. Erzurum’un Oltu ilçesine uğradığında, Oltulu Siyah İnci Motosiklet Grubu’ndan büyük destek görüyor.

OLTU’DA MISAFİR EDİLDİ

Patrice, Oltulu Siyah İnci Motosiklet Grubu’nun misafiri olarak ilçe halkı ve motor tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Grup Başkanı Kaan Yavuz ve diğer grup üyeleri, Patrice’ye Oltu’da ağırlayarak hem dinlenmesi için fırsat sunuyor hem de motosikletindeki teknik sorunları gideriyor. Oltu’da geçirdiği gece sonrasında, Türk usulü kahvaltının tadını çıkaran Patrice, motosikletindeki arızaların çözülmesi için Oltulu motor ustası Hüseyin Şahin’in yardımını alıyor.

TEŞEKKÜR VE MİSAFİRPERVERLİK

Siyah İnci Motosiklet Grubu Başkanı Kaan Yavuz, projeyi öğrendiklerinde oldukça etkilendiklerini belirterek, “Bay Patrice’yi ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Kendisi Fransa’dan Japonya’ya kadar uzanacak ve yaklaşık yedi ay sürecek bir yolculuğa çıkmış durumda. Bu süre boyunca daha önce boya kalemiyle tanışmamış çocuklara 4 bin adet kalem hediye etmeyi amaçlıyor. Biz de elimizden gelen desteği sağladık. Teknik problemlerini çözdük ve bugün onu uğurlayacağız. Bu anlamlı projesinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz, yolunun açık olmasını diliyoruz.” şeklinde açıklamada bulunuyor. Misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Patrice ise, Siyah İnci Motosiklet Grubu üyelerine teşekkür ederek Türk misafirperverliğini asla unutmayacağını ifade ediyor.