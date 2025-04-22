Emekli Polis, İşletmeciye Silahla Saldırdı

OLAYIN DETAYLARI

Denizli’de bir araç kiralama firmasında yaşanan bir alacak verecek mesele nedeniyle meydana gelen tartışmada, emekli polis memuru H.H.Ç. (53), işyeri sahibi A.D.’yi silahla vurup iki yerinden yaraladı. Silahı peş peşe ateşleyerek olay yerinden kaçmaya çalışırken, yaralı A.D. peşinden giderek elindeki döner bıçağıyla saldırdı. A.D., döner bıçağının sapı ile H.H.Ç.’yi sırtına vurarak yere düşürdü. Olayın ardından, H.H.Ç.’nin yerde yatan A.D.’ye tekme attığı anlar ise görüntülere yansıdı. Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir araç kiralama firmasında gerçekleşti.

TARTIŞMA VE SALDIRI ANLARI

Sabah erken saatlerde, emekli polis H.H.Ç. ile işletme sahibi A.D. arasında alacak verecek konusuyla ilgili bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde, H.H.Ç. tabancasıyla iş yerine rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada mermilerin isabet ettiği A.D., eli ve baldırından yaralandı. 12 el ateş ettikten sonra H.H.Ç. olay yerinden kaçarken, A.D. elindeki döner bıçağıyla onu kovalamaya başladı. A.D., döner bıçağının sapıyla emekli memuru sırtından vurduktan sonra yaşadığı kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Çevredeki sakinler, yerde yatan A.D.’ye saldırmaya çalışan H.H.Ç.’ye müdahale etti.

GÖRÜNTÜLERDE YAŞANANLAR

İddialara göre, H.H.Ç.’nin A.D.’den yaklaşık 2 milyon lira alacağı bulunuyordu. Emekli polisin gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı ile sonrasındaki olaylar, iki ayrı cep telefonuna kaydedildi. İlk kayıtlarda, H.H.Ç.’nin tabancasıyla iş yerine ateş açıp kaçması, takip eden A.D.’nin döner bıçağıyla sırtına vurması yer aldı. İkinci kayıtta ise A.D.’nin kanlar içinde yere yattığı ve H.H.Ç.’nin geri dönerek ona tekme attığı anlar görüntülendi. Olay sonrasında polis ekipleri, H.H.Ç.’yi gözaltına aldı, A.D. ise hastanede tedavi altına alındı.