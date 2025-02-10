Emekli Promosyon Yarışı: Zirve Rakam Belirlendi!

MAAŞ ARTISINI TAKİP EDEN PROMOSYONYARIŞI

2025 yılı Şubat ayında emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra bankalar, promosyon ücretlerini güncelleyerek rekabeti artırıyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya’nın açıklamalarına göre, emekli maaşlarındaki artış bankaların promosyonlarını da artırıyor. Promosyon rakamları ve merak edilen tüm detaylar ise dikkate değer.

KAMU BANKALARINDAKİ PROMOSYON DURUMU

Kamu bankalarında, normalde nakit promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişiyor. Ancak ek ödemelerle bu rakam 24 bin liraya kadar yükselebiliyor. Emekli maaşlarının aralığına göre belirlenen promosyon miktarları dikkat çekiyor.

Ek ödemeler ile birlikte ulaşılabilecek en yüksek promosyon miktarı 27 bin lira olarak belirleniyor. Bu miktar, bankaların sunduğu ek avantajlarla farklılık gösterebiliyor.

BANKALARIN SUNDUĞU EK AVANTAJLAR NELER?

Bankalar, nakit promosyon dışında çeşitli ek avantajlar da sunuyor. Bu avantajlar arasında aidatsız kredi kartı, ek kart imkanı, kredi kartı kullanımından puan kazanma, fatura ödeme talimatına ek promosyon, ek hesap promosyonu, ücretsiz EFT ve kredi kartı kullanımı gibi seçenekler öne çıkıyor.

EMEKLİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca nakit promosyonları değil, bankaların sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların ATM ağına dikkat etmeleri önem taşıyor. Ayrıca, 3 yıllık sözleşme imzalandığı için banka seçiminin dikkatli yapılması gerektiği öneriliyor.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Emekliler, sözleşme süresi dolmadan başka bir bankaya geçmek istediklerinde cayma haklarına sahipler. Ancak, geçmiş yıllarda alınan promosyonların bir kısmının iade edilmesi gerekebiliyor.