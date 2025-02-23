Emekli Promosyonları Güncellendi: İşte Yeni Tutarlar

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ

2025 Şubat ayı itibarıyla emekli promosyonlarını veren bankalar, ödemelerini güncelledi. Emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar… Kamu bankaları, geçtiğimiz yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon tutarlarını artırma ihtimali taşıyor. Özel bankalar ise 20 bin lirayı aşan promosyon ödemelerini daha yüksek rakamlara çıkarmayı planlıyor.

YAPI KREDİ’YE GÖRE PROMOSYON TUTARLARI

Şubat 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları arasında YAPI KREDİ, 3 yıllık taahhüdü karşılığında 6.250 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon miktarları sunuyor.