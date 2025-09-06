Emekli Topçu Albay Naif Timur İçin Tören Yapıldı

EMEKLİ TOPÇU ALBAY NAİF TIMUR İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Emekli Topçu Albay Naif Timur için Selimiye Kışlası’nda askeri bir tören yapıldı. Törenin ardından, Üsküdar Büyük Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazı ile birlikte Albay Timur son yolculuğuna uğurlandı. Albay Timur, Arnas Aşireti lideri Salih Ağa’nın dört oğlundan geride kalan son evlat ve Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur’un amcasıydı. Çocukluk ve gençlik yıllarında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan zorlu süreçlere tanıklık etti. Yazar Altan Tan’ın “Turabidin’den Berriye’ye” adlı eserinde de belirtildiği üzere, Naif Timur’un dedesi Osman Ağa, Mardin’den İstanbul’a sürgün edilen aşiret liderlerinden biriydi. Temır ailesi, tarih boyunca aşiret çatışmaları nedeniyle ağır kayıplar verdi; Naif Timur iki amcasını kaybetti, babası Salih Ağa ise bir çatışmada yaralandı. Ailelerinde en büyük trajedilerden biri de, Naif Timur’un abisi Abdulkerim Temir’in bir aşiret kavgasında hayatını kaybetmesiydi.

BARIS İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYORDU

Tüm bu acılara rağmen, Naif Timur hayatı boyunca bölgedeki Süryani ve Müslüman topluluklar arasında barışın sağlanmasında önemli bir rol üstlendi; arabulucu ve kanaat önderi kimliğiyle tanınan bir figür oldu. Albay Naif Timur’un vefatı, sadece ailesi ve yakınlarını değil, Mardin ve Midyat bölgesinin Müslüman ve Süryani halkını ve onu tanıyan geniş bir kitleyi derin bir üzüntüye soktu. Cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi. Naif Timur, 1929 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde dünyaya geldi. Midyat-Gercüş yöresindeki Arnas köyü merkezli geniş bir bölgeye hakim olan Osman Ağa’nın torunu, Salih Ağa’nın oğluydu. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, liseyi Kahramanmaraş’ta tamamladı. Daha sonra Harp Okulu’na yürüyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nde topçu subayı olarak göreve başladı.

1952 yılında Üsteğmen rütbesiyle Kore Savaşı’na katılan Naif Timur, cephede gösterdiği cesaret ve başarılarıyla birçok madalya ve nişan kazandı. Askerlik görevini sürdürürken, eğitimine de devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra avukatlık hayatına başladı. İnsan hakları ve toplumsal barış konularına duyarlı bir kişi olan Naif Timur, toplumun her kesiminden insanlara yardımcı oldu. Özellikle Süryani toplumu başta olmak üzere gayrimüslimlerin haklarını savunmak amacıyla birçok dava yürüttü. Yurt içinde ve dışında toplum sosyolojisi, antik dinler, barış ve insan hakları üzerine birçok konferans verecek kadar etkin bir figür oldu. Yaklaşık bir asra yaklaşan uzun ve dolu dolu bir yaşam süren Naif Timur, 4 Ağustos 2025’te İstanbul’da hayata veda etti. Ardında hem askeri kariyeriyle hem de hukukçu kimliğiyle barışa katkılarıyla derin izler bıraktı.