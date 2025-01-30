Emekli Vatandaş Köyünde Hayvanlara Bakıyor

HAYVAN SEVGİSİ VE TUTKU

Emekli olduktan sonra Elazığ’daki köyüne yerleşen Turan İkinci (70), burada 9 yavru da dahil olmak üzere 29 köpek ile 30’un üzerinde kediye bakmaya başladı. Hayvan sevgisi zaman içinde tutkuya dönüşen İkinci, “Geçen sene 40 yaşındaki evladımı toprağa verdik. Yine de köyümü terk etmedim. Bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyiz. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bakıyorum” dedi. Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndan (PTT) emekli olan İkinci’nin, 1985 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde çalıştığı sırada sahiplendiği kedi ile başlayan hayvan sevgisi, giderek arttı. Emekliliğinin ardından şeker hastası eşiyle birlikte Elazığ’ın Ağın ilçesi Saraycık köyüne yerleşen İkinci, burada da bu tutkusunu sürdürdü.

AİLE KAYBI VE HAYVANLARA BAĞLILIK

İki çocuk babası olan ve geçen yıl birlikte yaşadığı oğlunu kaybeden İkinci, kendini hayvanlara bakmaya mecbur hissettiği için köyü terk etmedi. İkinci, “Şu anda baktığım 20 köpek, 9 tane de köpek yavrusu var. 30’dan fazla da kedi var. Bingöl’ün Genç ilçesinde çalışırken de 30 tane kedim vardı, bakıyordum. Emekli oldum, köye geldim. Bu sevgi devam etti. Hala bu hayvanlara bakmaya devam ediyorum. Allah ömür verdikçe de bakacağım” ifadelerini kullandı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

İkinci, “Ben 70 yaşında, KOAH hastasıyım. Eşim de şeker hastası. Geçen sene 40 yaşındaki evladımı toprağa verdik. Yine de köyümü terk etmedim. Bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyiz. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bakıyorum. Ama baktığımız hayvanlar da sokaklarda perperişan haldeler. Devlet eliyle belediyeler toplarsa, barınaklarda bakılsa bunların aşısı, kısırlaştırması yapılırsa daha iyi olur. Burada ne kadar baksak da gücüm nereye kadar yeter ki? Buna devletimiz de el atarsa daha iyi olur, daha sağlıklı olur” diyerek hayvanların bakımına dair destek çağrısında bulundu.