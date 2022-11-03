Vatandaşların gözü bu haberde. Emekli ve memura zam geliyor.

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve yükselen enflasyon sonrası memur ve emeklinin gözü zam haberine çevrildi.

Memur ve emeklilerin zam oranı netleşmeye başladı. TÜİK’in ekim ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili dört aylık rakamlar belli oldu. Kesin zam oranı kasım ve aralık verileriyle netleşecek.

Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken zam oranlarına ilişkin rakamlar netleşmeye başladı.

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85,51’i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.

Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84’lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84’lük zam imkanı oluştu. Kasım ve aralık verileriyle birlikte emeklilerin kesin zam oranı netleşecek.

Kasım enflasyonu 5 Aralık, Aralık enflasyonu ise 3 Ocak’ta açıklanacak. Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları bu tarihlerde açıklanan rakamların sonunda belli olacak.