Emekli Yarbay Metin, İzmir’de Uğurlandı

EMEKLİ DENİZ YARBAZ İZ METİN’İN CENAZE TÖRENİ

Emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir’de gerçekleştirilen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kanser tedavisi gören 68 yaşındaki Metin, bir süre önce hastaneden taburcu edilmesinin ardından, Foça ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Metin, iki çocuk babasıydı ve dün vefat etti.

FOÇA FATİH CAMİSİ’NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

İz Metin için Foça Fatih Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında camiden cenaze arabasına kadar taşındı. Tören sonrasında, Metin’in cenazesi Foça Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine Metin’in ailesi, yakınları ile birlikte Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ve çeşitli askeri yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

KARDAK KRİZİ’NDEKİ GÖREVİ

İz Metin’in, Türkiye ile Yunanistan arasında 1996 yılında gerçekleşen Kardak krizi sırasında Sualtı Taarruz (SAT) Grup Komutanı olarak görev yaptığı ifade edildi. Bu süreçteki önemli rolü, onun askerlik kariyerinde iz bırakan olaylardan biri oldu.