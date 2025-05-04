Emekliler, Bisikletlerle Moral Dağıtıyor

EMEKLİLERDEN YATKIN BİR ETKİNLİK

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bazı emekliler, ses sistemleriyle donattıkları bisikletlerle sokaklarda moral yayıyor. Özellikle ışıklarla süslenen bisikletiyle dikkati çeken Kadir Volkan Demirtaş, “Bize ‘yürüyen disko’ diyorlar” şeklinde konuştu. Kocaeli’de sıradan emeklilik hayatı geçirmek istemeyen bu grup, renkli bir yaşam anlayışı benimsiyor. Ses sistemleriyle donattıkları bisikletlerle her gün şehir turuna çıkan grup, spor yapmanın yanı sıra müzikle çevrelerine neşe katıyor. Aralarından biri, bisikletini ve kendisini ışıklarla süsleyerek dikkat çekiyor.

YÜRÜYEN DİSKO TANIMLAMASI

Bluetooth hoparlörlü bisikletiyle müzik yayını yaparak gezen Kadir Volkan Demirtaş (56), çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. “Çocukluğumda böyle bir şey sadece hayaldi. O zamanlar teknoloji yoktu ama bisikletime bir tesisat takmıştım. Şimdi gelişen teknolojiyle müzik çalabiliyorum. Bize ‘yürüyen disko’ diyorlar” diyor. Emekli olduğu için istediği saatte bisiklet sürebildiğini belirten Demirtaş, “Uzaklara gidemiyorum ama Adapazarı’na kadar gittim. İnsanlar bize imrenerek bakıyorlar. Hatta bir gün beni polis memuru durdurmuştu. Ben ceza beklerken kendisi, ‘hani müzik ne oldu? Müzik açsana’ demişti” diyerek anısını paylaşıyor. Ayrıca, trafikte görünür olmanın önemine de dikkat çekerek, bisikletine taktığı tepe ışığıyla güvenliğini artırdığını vurguluyor.

ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Bisiklet sürerken çocuklardan büyük ilgi gördüğünü belirten Soner Kara (45), “Defalarca denk geldim. Ağlayan çocuklar beni görünce susuyor, ilgilenmeye başlıyor. Bay bay yapıyorum, çocuklar gülümsüyor. İnsanların yüzü değişiyor” şeklinde konuşuyor. Yaz akşamlarında sık sık bisiklet sürdüğünü ifade eden Kara, “Görünürlüğümüz ne kadar artarsa, güvenlik de o kadar artar. Ama trafiğin yoğun olduğu yerlerde fazla dikkat çekmemek de gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

TUTKU OLARAK BİSİKLET

Bisiklet sporuna 1974 yılında Kocaeli Bisiklet Kulübü’nde başladığını söyleyen Süleyman Aras (67), spor yapmayı bıraksa da bisikletten vazgeçmediğini aktarıyor. “Haftanın 3-4 günü yol bisikletimle antrenmana çıkarım. Bisiklet sadece bir spor değil, benim için bir tutku. Ben aynı zamanda Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesiyim. Bisiklet, hayatın ta kendisidir. İnsanlara bisikleti ve hareketi tavsiye ediyoruz” diyor.