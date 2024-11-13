“Emekliler İçin Banka Promosyonları Güncellendi”

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON YARIŞMASI SÜRÜYOR

Emekli maaşı için sunulan promosyon fırsatları devam ediyor. Ek gelir elde etmek isteyen emekliler, özel ve kamu bankalarının düzenlediği kampanyaları araştırıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon ödemelerini 24 bin liraya kadar yükseltti. En yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın sunduğu merak ediliyor. İşte bankaların promosyon detayları…

REKABET VE YENİ KAMPANYALAR

Emeklilere ek gelir sağlamaya yönelik rekabet, kamu ve özel bankalar arasında artıyor. Bankalar, yeni müşteriler kazanmak amacıyla sürekli farklı kampanyalar başlatıyor. Bu nedenle emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini araştırma çabasına giriyor. Örnek vermek gerekirse, Ziraat Bankası’ndan Garanti Bankası’na kadar birçok banka cazip promosyonlar sunuyor.

BANKA PROMOSYON DETAYLARI

ING, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar 6.250 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası 10.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyonu ödüyor. Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvurduğunda bu ödemeden faydalanması yeterli.

Şekerbank’ta 0-9.999 TL aralığında 5.000 TL, 10.000-14.999 aralığında 8.000 TL, 15.000-19.999 aralığında 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon sunuluyor. Halkbank ise emeklilere 3 yıl boyunca maaşını Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİNİN DAĞILIMI

Garanti BBVA, 10.000 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında 12.500 TL, 20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriyor. Yapı Kredi de benzer bir şekilde, 9.999 TL’ye kadar 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında 12.500 TL ve 20.000 TL’nin üzerinde 15.000 TL nakit promosyon sunuyor.

Denizbank, 0 – 9.999 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Vakıfbank, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerindekilere 12.000 TL promosyon sunuyor.

DİĞER BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI

Akbank, 0 – 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL alanlara 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödüyor. QNB Finansbank ise sırasıyla 0 – 9.999 TL için 6.250 TL, 10.000 – 14.999 TL için 10.000 TL, 15.000 – 19.999 TL için 12.500 TL, ve 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon ödemesi sunuyor. İş Bankası, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazlasına 12.000 TL promosyon sağlıyor. Fibabanka da benzer şekilde, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emeklilere 5.000 TL, 10.000 – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.