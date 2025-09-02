Emekliler için Banka Promosyonları Önemli

MAAŞ PROMOSYONLARINDA REKABETİN ARTILIYOR

Milyonlarca emekli için banka maaş promosyonları büyük bir merak konusu olurken, bankalar arasındaki rekabet günden güne artıyor. Uzmanlar emeklileri, sadece yüksek rakamlarla ilgilenmemeleri konusunda uyarıyor. Emeklilerin banka tercihlerinde yalnızca promosyon miktarına odaklanmamaları gerektiğine dikkat çekilerek, dijital bankacılık hizmetleri, kredi imkanları, ek kampanyalar ve müşteri hizmetleri gibi avantajların da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor.

KREDİ ÇEKENLER DİKKAT ETMELİ

Maaşıyla kredi çekenlerin banka değiştirme imkanlarının bulunmadığına dikkat çekilerek, sözleşme maddelerinin titizlikle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Şu anda ortalama 27 bin TL olan promosyon ödemeleri, ek avantajlarla 28 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Yıl sonuna doğru açıklanacak enflasyon oranları sonrasında, Ocak ayında promosyonların 30 bin TL’yi geçmesi bekleniyor.

PROMOSYONDA YENİ HEDEFLER

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, bankaların rekabeti artırmasıyla promosyonların 35 bin TL seviyesine ulaşabileceği iddia ediliyor. Uzmanlar, bu rakamın gerçekleşmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtiyor. Önümüzdeki Ocak dönemi promosyonlar açısından kritik bir dönüm noktası olacakken, emeklilerin uzun vadede kendi ihtiyaçlarına en uygun bankayı seçmeleri gerektiği hatırlatılıyor.