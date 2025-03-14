Emekliler İçin İkramiye Tartışması Devam Ediyor

GIDA ENFLASYONU VE EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDAKİ SORUNLAR

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye’deki gıda enflasyonu konusuna dikkat çekti. “Türkiye’de gıda enflasyonu Ocak ayında yüzde 41,8’le rekor seviyeye çıkarken, asgari ücret ve emekli maaşları hızla eriyor. Emeklilere verilen 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi, geçmiş yıllara göre büyük bir düşüş gösteriyor. Lüks hayatlar korunuyor, emeklilerin hakları hiçe sayılıyor” dedi. Ün, asgari ücretlilerin ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar üzerine sözler sarf etti.

ENFLASYONUN AĞIR ETKİLERİ

Sema Silkin Ün, “Türkiye’de Ocak ayında gıda enflasyonu, yüzde 41,8 ile tarihi bir seviyeye çıkarak OECD ortalamasının tam 10 katına ulaşmış durumda. Bu yüksek enflasyon, hem asgari ücretlileri hem de emeklileri zor durumda bırakıyor. Asgari ücret, yılın ilk iki ayında 1.640 TL eriyerek 20 bin 504 TL’ye gerilerken, en düşük emekli maaşı da bin 074 TL eriyerek 13 bin 095 TL’ye düştü. İlk kez 2018 yılında bin TL olarak verilen bu ikramiye, o dönemdeki maaş ortalamasının yüzde 67’sine denk gelirken, bugün bu miktar maaşın sadece yüzde 28’ine denk geliyor” açıklamalarında bulundu.

EMEKLİLERİN HAKLARI VE BÜTÇE

Milletvekili Ün, emeklilere verilen 4 bin lira bayram ikramiyesinin “harçlık” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu ikramiyenin, emeklilerin bayram sevinçlerinin önüne geçtiğini ifade eden Ün, “Emeklilerin payına düşen mahcubiyet içinde geçirecekleri bir bayram, emeklilerden size düşen ise koca bir ah” şeklinde konuştu. Ayrıca, bütçeyle ilgili yapılan açıklamalara da değinen Ün, “Son günlerde, sürekli emekliler için yapılan ödemelerin ve EYT düzenlemesinin bütçeye yük olduğu iddia ediliyor” dedi.

EYT DÜZENLEMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK

Milletvekili Sema Silkin Ün, EYT’nin sosyal güvenlik sistemi ve bütçe üzerindeki etkilerine de vurgu yaptı. “Bütçeden SGK’ye emekliler için yapılan transferlerin oranı artmıyor, aksine düşüyor ama siz bu gerçeği bile emeklilere para vermemek için saklıyorsunuz. EYT hem sosyal güvenlik sisteminin hem de bütçenin dengelerini bozdu” dedi. Ayrıca, emekliler için kaynak ayrılmasının tercih edilmediğini belirtti.

EMEKLİLERİN ÇALIŞMA DURUMU

Emekli olmasına rağmen ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışmak zorunda kalan emekliler hakkında da konuşan Ün, sistemdeki adaletsizlikleri dile getirdi. “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu emeklilik sisteminde birtakım adaletsizlikler ortaya çıkarttı. Zamanla bu haksızlıklar giderilsin diye birtakım yamalar yapıldı ama derde derman olmayan haller hala var” dedi. Emeklilere iş imkanlarının kısıtlandığını belirten Ün, durumu “Emekliler maaşlarının kesilmemesi için devlet eliyle kayıt dışı çalışmaya mecbur bırakılıyor” sözleriyle özetledi.