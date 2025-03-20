Gündem

Emekliler İçin Kullanılan Cümle Tepki Çekti

emekliler-icin-kullanilan-cumle-tepki-cekti

İSTANBUL’DA TEPKİ GÖSTEREN KALABALIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla kalabalık bir grup, Saraçhane’de bir araya geldi. Burada toplananlar, İmamoğlu’na destek ifadeleriyle dolu sloganlar attı.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, kalabalığa yaptığı konuşmada, “Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir” şeklinde ifadelerde bulundu.

SOSYAL MEDYADA YANKILAR

Dilek İmamoğlu’nun konuşması, katılımcılar tarafından sık sık sloganlarla kesildi. Özellikle, “Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir” sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar bu ifadeleri desteklerken, bazıları ise “Sadaka veriyorlar sanki” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Dilek İmamoğlu’nun Tepkisi Tartışma Yarattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecinin ardından yaptığı miting konuşmasında emeklilere yönelik eleştirilerde bulundu, bu sözleri yeni tartışmalara yol açtı.
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan Emekliler Hakkında Tartışmalı Açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mitingde gözaltına alınan kentin lokantasını emeklilere atfederek yeni tartışmaları başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.