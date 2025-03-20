Emekliler İçin Kullanılan Cümle Tepki Çekti

İSTANBUL’DA TEPKİ GÖSTEREN KALABALIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla kalabalık bir grup, Saraçhane’de bir araya geldi. Burada toplananlar, İmamoğlu’na destek ifadeleriyle dolu sloganlar attı.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, kalabalığa yaptığı konuşmada, “Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir” şeklinde ifadelerde bulundu.

SOSYAL MEDYADA YANKILAR

Dilek İmamoğlu’nun konuşması, katılımcılar tarafından sık sık sloganlarla kesildi. Özellikle, “Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir” sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar bu ifadeleri desteklerken, bazıları ise “Sadaka veriyorlar sanki” diyerek eleştirilerini dile getirdi.