Emekliler İçin Promosyon Ödemeleri Artıyor

PROMOSYON ÖDEMELERİNDEKİ ARTIS

Bankalar, emekli bireylere her 3 yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyon nedeniyle bu tutarlar sürekli olarak yükseliyor. Bankalar arasındaki rekabet ise hız kazanmış durumda. Şu an promosyon miktarı, kamu bankalarında 15 bin lira, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkmış durumda. Ancak, birçok emekli başka bir bankaya geçmek istediğinde çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYLARI ÖNEMLİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, sözleşmelerin dikkatlice incelenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kılıç, emeklilerin “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi detaylara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, bazı bankaların promosyon işlemi öncesinde emeklilerden fatura taşıma ve kredi kartı çıkarma gibi ek taleplerde bulunduğunu vurguluyor. Ergun Kılıç konu hakkında şunları ifade ediyor: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Bunun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar konusunda bazı kısıtlamalar getiriyor.”