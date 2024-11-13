Emekliler İçin Promosyon Yarışması Devam Ediyor

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON YARIŞMASI SÜRÜYOR

Emekli maaşı promosyonları konusunda mücadelenin devam ettiği gözlemleniyor. Emekliye ek gelir sağlamak amacıyla özel ve kamu bankaları arasındaki rekabet artarak sürerken, emekliler de daha yüksek promosyon almak için gereken kampanyaları araştırıyor. Bazı bankalar, emekli promosyon ödemelerini 24 bin liraya kadar yükseltti. En yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği ise merak konusu. İşte, bankaların promosyon ödemeleri ve emekli için sunduğu ek gelir fırsatları.

KAMU VE ÖZEL BANKALARIN REKABETİ

Kamu ve özel bankalar, yeni müşteriler kazanma yarışı ile birlikte emeklilere cazip promosyon teklifleri sunuyor. Emekliler, hangi bankaların daha yüksek promosyon verdiğine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası’ndan Garanti Bankası’na kadar pek çok banka, emeklilere avantajlı fırsatlar sunuyor.

BANKA PROMOSYONLARI

ING, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar 6.250 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası için 10.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyonu sağlıyor. Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini bankası aracılığıyla alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Emeklilerin, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alması gerekiyor.

Şekerbank, 0-9.999 TL arasında 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arası 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası ise 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon veriyor. Halkbank, 3 yıl boyunca emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alacak emeklileri 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi ile destekliyor.

DİĞER BANKALARIN SUNDUĞU PROMOSYONLAR

Garanti BBVA, 10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında 12.500 TL, 20.000 TL ve üstünde maaş alanlara 15.000 TL promosyon sunuyor. Yapı Kredi, 9.999 TL’ye kadar 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında 12.500 TL, 20.000 TL’nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon sağlıyor.

Denizbank, 0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 – 14.999 TL arası 8.000 TL, 15.000 – 19.999 TL arası 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. VakıfBank, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazlası için 12.000 TL promosyon sunabiliyor.

AKBANK VE QNB FİNANSBANK’IN TEKLİFLERİ

Akbank, 0 – 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arası 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon sunuyor. QNB Finansbank, 0 – 9.999 TL için 6.250 TL, 10.000 – 14.999 TL için 10.000 TL, 15.000 – 19.999 TL için 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon sağlıyor.

İş Bankası da yaptığı açıklamayla, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon verdiğini duyurdu. Fibabanka, 10.000 TL’ye kadar 5.000 TL, 10.000 – 15.000 TL arası 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arası 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon sunuyor.