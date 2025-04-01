Emekliler İçin Sağlık Hizmetleri Genişletildi

SGK’DAN YENİ HİZMETLER

SGK, emekli vatandaşların yaşam standartlarını artırmak için önemli adımlar atıyor. Hayatı boyunca çalışıp prim ödemelerini tamamlayan bireyler, uzun yıllar emekli olmayı bekliyor. Emeklilik aşamasına geldiklerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmayı isteyen vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. GSS kapsamının genişlemesiyle, artık bazı sağlık hizmetleri ücretsiz hale geliyor.

FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLDU

Yapılan açıklamalara göre, emekliler SGK ile anlaşmalı belirli merkezlerde fizik tedavi hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emeklilerin bu hizmetten yararlanması mümkün. Fizik tedaviye alternatif sunulan bu hizmet SGK tarafından finanse ediliyor ve tedavi süresi gerektiğinde uzatılabiliyor; ayrıca refakatçi masrafları da karşılanıyor.

KAPLICA TEDAVİLERİNE ÜCRETSİZ KATILIM

Ücretsiz kaplıca tedavilerine katılmak isteyen vatandaşların belirli adımları takip etmesi gerekiyor. Öncelikle, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji uzmanından sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. Bunun yanı sıra, gerekli sağlık raporuyla SGK’ya başvuran emeklilerden uygun görülenler, 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca tedavisinden faydalanabiliyor. Tedavinin süresi uzatılması gerekiyorsa, yeni bir sağlık raporu ile daha uzun süre bu hizmetten yararlanma imkânı mevcut.