Emekliler Temmuz Zammını Bekliyorlar

Türkiye’de 16 milyonu aşkın emekli, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun sunacağı bu veri ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı belirlenecek. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı ise yüzde 1,53 olarak açıklandı. Bu verinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk beş ayı için hak ettiği enflasyon farkı yüzde 15,1’e ulaştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin haziran ayı raporunu duyurdu. Ankete katılan 69 kişinin 52’si finans sektöründen, 17’si ise reel sektörden oluşuyor. Raporda, haziran ayı için enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak belirtildi. TCMB’nin öngörüsünün gerçekleşmesi halinde, haziran ayı verisiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon farkı bireylerin maaşlarına yansıyacak ve yüzde 17’ye ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da yaklaşık yüzde 17 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DURUM

Memur ve memur emeklileri için temmuz ayında uygulanacak zam ise farklı hesaplanacak. Bu kesim için 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisi doğrultusunda, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte değerlendirilerek yeni maaşlar belirlenecek. Ekonomistler, yüksek enflasyonun dar gelirli kesim üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, temmuz zammının maaşlarda bir miktar rahatlama sağlamasını öngörüyor.