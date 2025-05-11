emeklilere-25-bin-tl-promosyon

YAPILIYOR: YAPI KREDİ’DEN EMEKLİLERE TAHAHÜTLE PROMOSYON

Bankadan gelen bilgilere göre, emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıma taahhüdü veren SGK emeklileri, 15 bin liraya kadar nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca, eğer iki fatura ödeme talimatı verilirse 2 bin 500 lira, kredi kartı ilk kez alındığında veya mevcut kartla 1000 lira ve üzeri harcamalarda 2 bin lira, mobil uygulamaya ilk kez giriş yapıldığında ise 500 lira ek ödeme yapılacak. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan müşteriler, kredi kartları ile ayda 1000 lira ve üzeri harcama yapmaları halinde beş ay boyunca 1000 lira, toplamda ise 5 bin lira nakit ödül kazanabiliyor. Böylece, toplam promosyon tutarı 25 bin liraya ulaşabiliyor.

MOBİL VE İNTERNET İLE İŞLEM YAPILIYOR

Yapı Kredi müşterisi emekliler, şubeye gitmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler, e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AÇIKLADI

Açıklamada yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, emeklilere bankanın sunduğu ayrıcalıkları sürdürdüklerini belirtti. Hizmet anlayışlarının merkezine müşteri memnuniyetini eklediklerini kaydeden Ülgen, şöyle konuştu: “Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 25 bin liraya varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”