emeklilere-4-bin-tl-ikramiye-verilecek

EMEKLİLER VE HAK SAHİPLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyesi kapsamında, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi tüm emekliler ve hak sahipleri 4 bin TL ödeme alacak. Toplamda 47.4 milyar TL tutarında ikramiye ödenecek. Hürriyet yazarı Noyan Doğan’a göre ödemeler, 2-5 Haziran tarihlerinde hesaplara aktarılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden yalnızca SGK’dan gelir veya aylık alan kişiler faydalanacak. Bu çerçevede; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük veya vazife malullüğü aylığı, sürekli iş göremezlik geliri, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN ÖDEMELER

Dul ve yetim aylığı alanlar için ödemeler, hisseleri oranında değişiklik gösterecek. Yüzde 50 hisse ile dul aylığı alanlar 2 bin TL, yüzde 75 hisse alanlar 3 bin TL ve yüzde 25 hisse ile yetim aylığı alanlar ise 1.000 TL alacak. Hem dul hem yetim aylığı alan kişiler yalnızca dul aylığı üzerinden ikramiye alacak. İkramiye tutarı 2024’te 3 bin TL iken, 2025 itibarıyla yüzde 33 artırılarak 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emeklilere yıl boyunca toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

YENİ EMEKLİLERİN DURUMU

1 Mayıs’tan sonra emeklilik dilekçesi verenler de 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Ayrıca, birden fazla aylık alanlara yalnızca en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden tek ikramiye verilecek.