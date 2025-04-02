Ekonomi

Emeklilere Bayram İkramiyesi Farkı Yatırılacak

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EMEKLİLERİ MUTLU EDEN MÜJDE

Emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı nedeniyle daha önce ödenen 3 bin TL ikramiyenin üzerine, kalan 1000 TL’nin de hesaplara yatırılacağını bildirdi. Uzun zamandır beklenen bu fark ödemesi, 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren hak sahiplerine ulaşacak.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, ikramiye fark ödemeleri emeklilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kapsamına göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Buna göre; SSK (4/a) kapsamında maaş alanlar, 17-21 arasında maaş alanlar 3 Nisan’da, 22-26 arasında maaş alanlar ise 4 Nisan’da ödeme alacak. Bağ-Kur (4/b) kapsamında maaş alanlar 4 Nisan’da, Emekli Sandığı (4/c) kapsamında maaş alanlar ise 5 Nisan’da ikramiye farkını alacak. Bu ödemeler ile toplamda 15,5 milyon emekli ve hak sahibi, 4 bin TL bayram ikramiyesine sahip olacak.

BAYRAM ÖNCESİ DESTEK

Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak olan bu ikramiye farkı, milyonlarca emeklinin bütçesine önemli bir katkı sağlayarak bayram harcamalarını kolaylaştıracak.

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