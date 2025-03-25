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Emeklilere Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri

Bu yılki bayram ikramiyelerine bir zam yapılacağı duyurulmuş olsa da, gerekli yasal düzenlemenin henüz tamamlanmadığı için ilk aşamada mevcut olan 3.000 TL’lik ödeme gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı için ikramiyelerin ne zaman yatacağı ve hangi emekli grubunun hangi tarihte ödeme alacağı merak ediliyor. İşte SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik güncel bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve tüm detaylar…

ÖDEME TARİHLERİ

SGK’nın 4A, 4B ve 4C grupları için bayram ikramiyesi ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde başlayacak. SSK (4A) emeklileri için ödeme tarihleri şöyle olacak:

– 17-19 Mart arası maaş alanlar: 24 Mart 2025
– 20-22 Mart arası maaş alanlar: 25 Mart 2025
– 23-26 Mart arası maaş alanlar: 26 Mart 2025

BAĞ-KUR (4B) emeklileri için tüm emeklilere tek seferde ödeme 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Emekli Sandığı (4C) emeklileri ise maaşlarıyla birlikte 28 Mart 2025 tarihinde ödeme alacaklar.

İKRAMİYE YÜKSELİYOR

Bu yıl bayram ikramiyeleri 4.000 TL’ye çıkarılacak. Ancak, henüz ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için ilk aşamada 3.000 TL’lik bir ödeme yapılacak. Kalan 1.000 TL’lik fark, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından hesaplara aktarılacak.

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