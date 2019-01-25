Emekli vatandaşların aylık olarak eline geçen paraların iyileştirilmesine devam ediliyor.

Posta’da yayınlanan habere göre emeklilere bir zam daha göründü.

Emekliler ocak zammını birbiri ardına cebine koyuyor. Bu ay maaşlar arttığı için, her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı.

GELİRLER ARTACAK

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5’ten 8-9’a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği’nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5’i) 53,60 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4’ü) 215,63 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

ÖDEME 485 TL’YE ÇIKACAK

Halen bin 224 liranın altında maaşlara yüzde 5, üstündekilere yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Oran artırılırsa, emeklilerin çoğunun ek ödemesinde 2 katı aşan artışlar olacak..