Emeklilere İkramiye Zammı İçin Tarih Açıklandı

EMEKLİ İKRAMİYELERİ GÜNDEMDE

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek ikramiyelerin, 21 Şubat’ta Giresun’da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşulacağı belirtildi. En düşük emekli maaşının Meclis’ten geçmesiyle birlikte, emeklilere bayram ikramiyesi için verilecek rakam merak konusu haline geldi. 3 Ocak’ta açıklanan %15,74’lük enflasyon oranı, ikramiye artışı beklentilerini de beraberinde getirdi. Yeni yılda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarının netleşmesiyle, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili beklentiler artıyor. 2024 yılında 2.000 TL’den 3.000 TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyelerinin, 2025’te yeniden artırılması gündemde.

BAYRAM İKRAMİYE TUTARLARI VE BEKLENTİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmalar yapılacağını açıkladı. Ancak Işıkhan, kesin rakam vermenin henüz erken olduğunu söyledi. Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artmaya devam ediyor. Geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında, son ihtimaller şekilleniyor. Ocak ayı enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi, emekli ikramiyelerinde artış gereksinimini artırdı. 2018 yılında 1.000 TL olan bayram ikramiyeleri, 2021’de 1.100 TL’ye, 2023’te 2.000 TL’ye ve 2024’te %50 artışla 3.000 TL’ye çıkarıldı. Bu artış trendinin, emeklilerin 2025 yılı için benzer bir zam beklentisine yol açtığı görülüyor.

X İKRAMİYE TAHMİNLERİ VE CUMHURBAŞKANI’NIN ROLÜ

Bayram ikramiyelerinde, maaşlara uygun olarak %15,75 oranında bir artış olması durumunda, ikramiyelerin 3.472 TL’ye çıkması bekleniyor. Bununla birlikte, bazı tahminler ikramiyelerin en az 3.500 TL, bazıları ise 4.500 TL’ye kadar yükselebileceğini öngörüyor. Emekli ikramiyelerine yapılacak zammın durumu henüz belirsizliğini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın belirttiği gibi, yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göz önünde bulundurularak, ortaya çıkacak yeni rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı ifade ediliyor.