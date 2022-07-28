Emeklilere müjde! Bugün hesaplara yatıyor

Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı bugün ödenmeye başlıyor. Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak.

Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek. Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

1 AYLIK FARK ÖDEMESİ YAPILCAK

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak. Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

6 MİLYAR 447 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak. Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

MİLYONLARCA EMEKLİ YARARLANACAK

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.