Emeklilere Promosyon Veriliyor, Ayrıntılı İnceleme Gerek

PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTMAKTA

Bankalar, emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyonun etkisiyle bu rakam sürekli artış gösteriyor ve bankalar arasında rekabet hız kazanıyor. Kamu bankalarında promosyon tutarları 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar ulaşmış durumda. Ancak birçok emekli, başka bir bankaya geçmeye çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor.

İNCELEME GEREKEN SÖZLEŞMELER

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, bu süreçte sözleşmelerin dikkatlice incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kılıç, “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi soruların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bazı bankaların emeklilerden promosyon işlemi için fatura taşıma ve kredi kartı çıkarması gibi ek taleplerde bulunduğunu dile getirdi.

YASAL DURUM VE TÜKETİCİ HAKLARI

Ergun Kılıç, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Bunun dışında zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün görünmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar konusunda sınırlamalar getiriyor.” Bu durum, emeklilerin haklarını korumak adına önemli bir konu olarak öne çıkıyor.