Emeklilere Promosyon Yarışı Hızlandı

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI ARTIYOR

Bankalar, emeklilere her 3 yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyon etkisiyle bu rakam sürekli artış gösteriyor. Bu durum, bankalar arasındaki rekabeti hızlandırıyor. Kamu bankalarında promosyon tutarının 15 bin lira, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıktığı gözlemleniyor. Ancak birçok emekli, başka bir bankaya geçmek istediğinde çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYLI İNCELENMESİ GEREKEN BİR KONUYDU

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, bu duruma dikkat çekerek sözleşmelerin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç, “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi soruların yanıtlarının net olarak bilinmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca, bazı bankaların promosyon işlemleri için emeklilerden fatura taşıma veya kredi kartı çıkarmalarını talep ettiğine dikkat çekti.

YASAL DÜZENLEMELERDEKİ SINIRLAMALARA DİKKAT

Ergun Kılıç, konu hakkında şunları ifade etti: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Bunun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlarda kısıtlamalar getiriyor.” Bu açıklamalar, emeklilerin promosyon sürecindeki haklarını korumaları açısından son derece önemli.