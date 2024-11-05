Emeklilere Yüzde 12 Zam Garantisi Geldi!

EKİM ENFLASYONUNUN ETKİLERİ

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12’lik zammı güvence altına aldı. Eğer kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamı yüzde 1 civarında olursa, bu oran yüzde 14’e, aylık enflasyon yüzde 1.5 gelirse yüzde 15’e yükselebilir. Memurlar ve memur emeklileri için ise ilk kez enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ocak ayındaki zam oranlarının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Son zamanlarda enflasyon verileri, memurlar ve emekliler tarafından dikkatle takip ediliyor çünkü ocak ve temmuz zamlarını belirleyen temel unsur bu veriler.

YILDAKİ ZAM VE ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak 2024 tarihinde açıklayacağı enflasyon verilerine göre; memur ve memur emeklisi, yeni yılda yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 49.25 oranında artış alacak. Aynı dönemde SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı, son altı aylık enflasyona göre yüzde 37.57 seviyesinde kalacak. Ancak, yapılan iyileştirme ile 12 puanlık fark kapatılarak tüm memurlara ve emeklilere yüzde 49.25’lik zam yapılmış oldu. Yılın ikinci zammı 3 Temmuz’da duyurulmuştu. Bu duruma göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ile yüzde 19.31 oranında zam almıştı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Dün açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 2.88 olarak belirlendi. Bu, ocak 2025’teki zammı belirleyen son dört aylık (temmuz, ağustos, eylül ve ekim) enflasyon verisini netleştirdi. Kümülatif olarak dört aylık toplam enflasyon, yüzde 12.06’ya ulaştı. Böylece SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 12.06 zammı garanti hale geldi. Geri kalan iki aylık süreçte enflasyon her ay yüzde 2 gelirse, SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranı yüzde 16.59 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 1.5’te kalırsa zam yüzde 15.45, yüzde 1 olursa da yüzde 14.31 zam yapılması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM DURUMU

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam, toplu sözleşme hükmüne göre belirleniyor. İki yılda bir yenilenen toplu sözleşmenin sonuncusu geçen yıl ağustosta gerçekleştirildi ve bu çerçevede 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 ile 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacağı öngörüldü. Bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 8.46 oranında bir fark oluşmuş ve memur ile memur emeklisinin alacağı zam temmuzda yüzde 19.31 olarak belirlenmişti. Memurların zam farkı oluşabilmesi için enflasyonun ikinci yarıda yüzde 10’luk barajı aşması gerekiyor.

GÜNCEL MAAŞLAR VE SENARYOLAR

En düşük memur emekli maaşı temmuz ayında yüzde 19.31 zam ile 17 bin 587 liraya yükselmişti. Eğer ocakta yüzde 10 zam yapılırsa bu miktar 19 bin 345 lira, zam oranı yüzde 12 civarında olursa ise 19 bin 697 liraya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşı ise temmuz ayındaki düzenleme ile 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Yani 10 bin 20 liranın altında emekli maaşı alan 3.7 milyon kişi şu an 12 bin 500 lira almakta. Emekli maaş zamları ile bu tutarın yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca, asgari ücret zam oranı taban maaş üzerinde etkili olabiliyor.