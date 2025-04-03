Emeklilerin Bayram İkramiyesi Fark Ödeme Tarihleri Açıklandı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE FARK ÖDEMELERİNİN TARİHİ

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde yapılacak olan fark ödemelerinin tarihi belirlenmiş durumda. 1000 liralık fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. SSK kapsamında aylık maaş alanların ödeme günleri 17-21 arasında olanlar için fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor. Ödeme tarihi 22-26 arasında olanlar ise yarın fark ödemelerini alabiliyor.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler, fark ödemelerini yarın alacaklar. Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ise fark ödemelerini 5 Nisan tarihinde alabilecek. Ramazan Bayramı için emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlandı. Toplamda 16,5 milyon emekliye bu bağlamda ödeme yapıldığı bildiriliyor.