Emeklilerin Bayram İkramiyesi Hesaplarda

KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIYOR

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği bu önemli soru için resmi açıklama dört gözle bekleniyordu. Sonunda SGK’dan beklenen haber geldi ve emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatacağı tarih belirlendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE NE ZAMAN YANITLANDI

2025 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen birçok soru var. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunda yapılan açıklamada, emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağı belirtildi. Milyonlarca emekli, bu bayramda Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi ikramiye alacaklar.