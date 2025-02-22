Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: 4 Bin TL Mi?

BAYRAM İKRAMİYESİNE DAİR BEKLENTİLER

SGK Başmüfettişi Karakaş, mevcut hesaplamaların bayram ikramiyesinin 3 bin 720 TL seviyesinde olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Ancak siyasi müdahale ihtimallerine dikkat çeken Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi durumunda bu rakamın 4 bin TL’ye yükseltilebileceğine vurgu yapıyor.

TAVAN RAKAM 4 BİN TL Mİ OLACAK?

KRT TV’de katıldığı canlı yayında Karakaş, ikramiyenin her iki bayramda da 4 bin TL olarak belirlenebileceğini ifade etti. Fakat bu rakamın üzerine çıkılmasının beklenmediğini de ekledi. “Hedef enflasyon oranına göre şu anda 3 bin 720 TL konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse, bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkabilir. Ancak bu rakamın üstüne çıkılması beklenmiyor” sözlerini kullandı.

KESİN KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bayram ikramiyeleriyle alakalı resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması düşünülüyor. Emekliler, hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyor. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği kararda.