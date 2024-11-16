Emeklilerin Maaşında Yeni Oranlar Açıklandı: Zam Beklentileri Yükseldi

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA YENİ ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Emekli ve memur maaşındaki yeni artış oranları açıklandı. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan enflasyon tahmini, tüm hesaplamaları değiştirdi. Emekli maaş zammı için 4 enflasyon verisi kesinleşirken, milyonlarca kişi 3 Ocak’ta açıklanacak oranları bekliyor. Bu zam, milyonların cebine girecek ve hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. İşte emekliye zam ölçümünde öne çıkan yeni rakamlar.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN HESAPLAR DEĞİŞİYOR

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ni duyurmasıyla emekli maaşı zammı için verilecek oran, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 seviyesinden yüzde 44’e yükseltti. Cuma günü açıklanan anket sonuçlarında ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 43,11’den yüzde 44,81’e güncellendi. Bu enflasyon rakamlarındaki değişimler, emekli maaş zam hesabını da etkiliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI VE ENFLASYON FARKI

Türkiye’de 16 milyon emekli, 3 Ocak 2025’te kesinleşecek maaş zammına odaklanmış durumda. Ocak-Temmuz 2024 döneminde SSK ve Bağkur emeklisine uygulanacak zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 19,31’lik bir artış yapılacak. Son 4 aylık enflasyon verileri İstatistik Kurumu tarafından; ocak ayında yüzde 3,23, şubat ayında yüzde 2,47, mart ayında yüzde 2,97 ve ekimde ise yüzde 2,88 olarak duyuruldu. Bu verilerin toplamı, yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ENFLASYON FAİZİ

SGK ve Bağkur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 1,87 olarak açıklandı. Bu rakamlara yapacakları toplu sözleşmedeki yüzde 6’lık artış eklenerek, memur maaşlarında toplamda yüzde 7,99 kümülatif zam meydana geliyor. Piyasa katılımcıları anketinde, kasım ayı TÜFE artış beklentisi de yüzde 1,96’dan yüzde 2,01’e yükseltildi.

GELECEK YILIN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI BEKLENTİLERİ

Yeni enflasyon tahminlerine göre, gelecek yılın ilk altı ayında en düşük emekli aylığının 14 bin lira ve en düşük memur maaşının 39 bin 177 lira olması bekleniyor. Ocak 2025’te yapılacak yüzde 12’lik zamla en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olma yolunda ilerliyor. Kesin zam oranı ise Ocak 2025’te açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek.