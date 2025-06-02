Emeklilerin Maaşları 4 Haziran’a Yatacak!

KURBAN BAYRAMI’NDA MAAŞ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının durumu, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte merak bir konu haline geldi. Bayram öncesinde maaşların yatırılıp yatırılmayacağına dair endişelere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklık getirdi.

MAAŞLAR ERKEN HESAPLARA YATIRILACAK

SGK, maaşların belirlenen tarihten daha erken yatırıldığını duyurdu. Kurumun yaptığı açıklamada, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” ifadesi yer aldı. Bu gelişme, bayram öncesi milyonlarca emeklinin rahat bir nefes almasını sağlayacak.