Emeklilerin Siyasi Tercihleri Değişiyor

ANKET SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’de siyaset gündemi hızla değişirken, emeklilerin durumunu değerlendiren yeni bir anket sonucu açıklandı. ORC Araştırma tarafından 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 farklı kentte, 45 yaş üzeri bin 750 emekliyle yüz yüze gerçekleştirilen çalışma, emeklilerin ekonomik zorluklarını ve siyasi eğilimlerini gözler önüne seriyor.

EMEKLİLERİN GÖRÜŞLERİ

Anketin önemli sorularından biri olan “Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?” sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7’si “Yeterli” yanıtını verirken, büyük bir oran olan yüzde 77,3’ü hükümetin politikalarını “Yetersiz” buluyor. Ekonomik koşullar üzerine yapılan değerlendirmelere göre, emeklilerin yüzde 75,5’i geçim zorluğu yaşadığını ifade ediyor. Bu durum, emekli maaşlarının tek başına yeterli olmadığını ve ek gelir ihtiyacının giderek arttığını gösteriyor.

SİYASİ TERCİHLER

Anketin bir başka dikkat çekici bulgusu ise siyasi tercihleri araştırıyor. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna emeklilerin yüzde 34,2’si CHP’ye oy vereceğini belirtirken, AK Parti’ye oy verme niyetinde olanların oranı ise yüzde 29,1’de kaldı. Bu durum, CHP’nin daha önceki anketlerde özellikle genç seçmenler arasında yüksek destek gördüğünü gözler önüne sererken, emekliler arasında da önemli bir destek bulduğunu gösteriyor.