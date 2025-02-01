Emeklilerin Zam Farkı Şubat’ta Hesaplara Yatacak

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI VE MAAŞ ZAMLARI NETLEŞTİ

3 Ocak tarihinde duyurulan enflasyon verileriyle memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar belirginleşti. 2024 yılının ilk altı ayı için memurlar yüzde 11.54 oranında zam alırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15.75 oranında bir artış yapıldı. Bu gelişmeler sonucunda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak emeklilere, Ocak ayında zamlı maaş yerine eski maaşları ödendi. Gözler şimdi, 1 bin 969 TL’lik zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.

Zam farkının hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı. Meclis’ten geçen düzenlemenin onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ödemelerin ise Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Yetkililer, zam farkı ödemelerinin emeklilerin maaş aldığı günlere göre yapılacağını ifade ediyor.

EMEKLİLER NEDEN EKSİK MAAŞ ALDI?

Ocak ayında emeklilerin aldığı maaşın neden eksik olduğu konusu merak ediliyor. En düşük emekli maaşı, kök maaşı düşük olanlar için devlet desteğiyle tamamlanıyor. Ancak 14 bin 469 TL’lik maaş düzenlemesinin yasal bir değişiklik gerektirmesi nedeniyle Ocak 2025’te emeklilere eski maaş, yani 12 bin 500 TL ödendi. Şubat ayıyla birlikte maaşlar tam olarak ödenecek ve Ocak ayındaki fark olan 1.969 TL emeklilerin hesaplarına aktarılacak.