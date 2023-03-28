Emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 600 bin başvuru yapıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa Resmi Gazete’de yer almasının ardından vatandaşlar başvuru yapmaya başladı.

Bu durumun sanayi üretimine etkisiyle ilgili değerlendirme yapan ve nitelikle personel sorunu yaşanacağını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Verimlilikte düşüş yaşanması kaçınılmaz” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, EYT nedeniyle işverenlerin karşı karşıya kaldığı kıdem tazminatı ödemelerinin büyük tedirginliğe yol açtığını da belirten Ardıç şöyle devam etti:

“Hali hazırda işletme sermayesi sıkıntısı çeken imalat sanayinin daha fazla sorun yaşamaması adına Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kredi desteği vermesi büyük önem arz ediyor. KGF desteğinin hızlıca hayata geçirilmesi, şirketlerimizin daha rahat önünü görmesini sağlayacak.”