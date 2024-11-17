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“Emeklilik Dilekçesi Verip Hayatını Kaybetti”

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KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Karayollarında bakım trafik teknikeri olarak görev yapan bir kişi, emeklilik dilekçesi verdiği gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, uzun yıllar Karayolları 36’ncı Şube Şefliği’nde çalışan Ayhan Evkaya, emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra iş yerinden ayrılmak için hazırlık yaparken rahatsızlık hissetti.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Evkaya’nın kalbi, Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırıldı. Ancak sonrasında Konya’daki bir hastaneye sevk edilen Evkaya, burada yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ayhan Evkaya’nın cenazesi, Haçıveyiszade Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Bu trajik olay, çalışma hayatında emeklilik gününde yaşanan bir kayıp olarak hafızalarda yer etti.

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