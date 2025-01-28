Emeklilik Dilekçesi Vermeyenlerin Kaybı Ne Kadar?

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMEK ÖNEMLİ

Emekliliğe hak kazanan ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) belirlediği tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ile emeklilik başvurusu yapanlar arasındaki yıllık fark 114 bin TL’ye ulaşıyor. Uzmanlar, bu farkın ömür boyu alınacak emekli maaşına yansıyacağına vurgu yapıyor.

ARALIK’TA DİLEKÇE VERENLER ZAM ALDI

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın yazdığına göre, Aralık ayında emeklilik dilekçesi verenler Ocak ayında yapılan yüzde 15,75’lik zamdan yararlandı. Dilekçesini belirtilen tarihlerde verenlerin emekli maaşında iyileşme meydana geldi. Ancak, düşük emekli aylığı olan, yüksek gelire sahip işten ayrılmış ya da küçük çocuğu bulunan kişiler emeklilik dilekçesini vermedi. SGK, emekliliği hak ettiği halde dilekçesini vermeyen ve henüz emekliliğe hak kazanamayan kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını Ocak ayında tekrar hesapladı. Bu hesaplamada 2024 yılında yapılacak olan yüzde 86,16’lık zam dikkate alınmadı; emekli aylıkları 2024 enflasyonuna göre (yüzde 44,38) hesaplandı.

MAAŞLARDAKİ FARKLAR

Aralık ayında e-Devlet’te ek ödeme dahil 34.510,09 TL aylık görünen ve emeklilik dilekçesini zamanında veren bir kişinin, Ocak ayındaki yüzde 15,75 oranındaki zam ile toplam emekli aylığı 39.945,43 TL olacak. Öte yandan, emeklilik dilekçesini zamanında vermeyen birinin emekli aylığı Ocak ayında 30.218,52 TL olacak. Bu rakama, Ocak’ta yapılacak olan yüzde 15,75’lik zam dahil. Dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermeyen diğer kişinin emekli aylığı ise yeni hesaplamalara göre Ocak ayında 30.218,52 TL’ye düşecek. Bu tutarda yine zam dahil. 2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri Şubat ayının sonunda açıklanacak ve GSYH artışının yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor. GSYH’deki artışın yüzde 30’u, emeklilik dilekçesi 2025 sonrasına kalanların aylıklarına uygulanacak. Ayrıca, emekli dilekçesini zamanında vermeyenlerin e-Devlet’te görünen emekli aylığı Nisan ayından itibaren yüzde 0,7 oranında artacak.

YILLIK FARKLAR SÜRÜYOR

2024 yılında emekli olan kişinin aylığı ile emekli olamayan kişinin e-Devlet’te görünen aylığı arasında yüzde 32,2 oranında bir fark bulunuyor. Bu iki kişiden birinin emekli aylığı arasındaki fark, Nisan ayında milli gelir artışı yansıtıldığında aylık 9.515 TL olacak. Yıllık fark ise 114.185 TL’ye ulaşacak ve bu fark, ömür boyunca alınan emekli aylığına yansıyacak.