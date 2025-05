Emeklilik Düzenlemesi Hazırlanıyor

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM TALEPLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, emeklilerin ve asgari ücretlilerin ara zam taleplerine yönelik, “Emeklilerle ilgili herhangi bir çalışmamız söz konusu değil şu an. Zaten temmuzda enflasyon kaynaklanan zam farkını alacaklar. Tabii asgari ücrette ara zam için şu an çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız ama şu an çok erken” ifadelerini kullandı.

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN GÜNCEL DURUM

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hakkında yöneltilen soruları yanıtlayan Işıkhan, “İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla, kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesine ilişkin, “Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız” dedi.